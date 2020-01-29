Pr-агент Смолова: «Мы не даем откаты, работаем прозрачно. Не все можно купить за деньги»

Елена Болотова, пиар-агент нападающего «Локомотива» Федором Смоловым, прокомментировала «СЭ» информацию портала Baza о предложении игроку сняться в рекламе Lay's. По данным источника, представители агентства Global Star сообщили, что на встрече с PepsiCo (корпорация, куда входит Lay's) необходимо попросить гонорар в размере 23 миллионов рублей, из которых 15 пойдут самому футболисту, а 8 необходимо отдать агенту, который сопровождал сделку в качестве стандартной комиссии. Однако сторона Смолова отказалась.

— Федор действительно получил предложение поучаствовать в рекламной кампании, — сказала Болотова. — Но мы никогда не работаем по серым схемам и когда нас ставят перед выбором — если хотите стать лицом бренда, тогда платите — то следует отказ. Действуем прозрачно — прямой договор, выплата налогов. Происходящее сейчас — перебор, мне очень хочется, чтобы об этом узнала компания PepsiCo. Надеюсь, там проведут внутреннее расследование. Так в рекламе не работает никто.

Предложение поступало также Акинфееву и Головину. По каждому игроку шли отдельные переговоры. По Головину не договорились с его агентом. По Игорю же была слишком сильно занижена сумма гонорара — он даже не стал обсуждать. Когда же мне позвонили по Смолову, то сразу дали понять: если нужна запрашиваемая сумма, на встрече нужно озвучить другие цифры, а разницу агент заберет себе. Мол, только при такой схеме Федор станет лицом компании. Но Смолов никогда не будет доплачивать за рекламные контракты.

Возможно, люди столкнулись с ошибочным представлением, что все можно купить за деньги. С нами такая история не сыграет. Федор очень избирательно относится к выбору спонсоров. И здесь на первое место выходит отношение, а не деньги. Если компания выйдет с нормальным и чистым предложением, то почему нет? Однако те схемы, по которым изначально предлагали сотрудничество, недопустимы. Мы, повторю, откаты не даем, а работаем прозрачно. (Дмитрий Зимин)