Появилось видео спорного момента с ударом Соболева в концовке матча «Спартака» с «Уралом»

На 86-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» главный судья Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева при счете 2:2.

Арбитр дал свисток незадолго до того, как нападающий забил гол, при этом никто из футболистов «Спартака» не нарушал правила в этом эпизоде. Несмотря на это, видеоарбитры согласились с мнением Мешкова не засчитывать гол.

В результате, матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, «Урал» идет на 10-й строчке с 22 очками.