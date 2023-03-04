Каманцев — об отмененном голе «Спартака»: «Такие ситуации случаются. Она не первая»

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался об отмененном голе форварда «Спартака» Александра Соболева в ворота «Урала» (2:2).

«Такие ситуации случаются. Она не первая. К сожалению, такое произошло. Если ошибка будет признана моими коллегами, конечно, это повлияет на назначение. Давайте дождемся окончательного решения», — сказал журналистам Каманцев.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.