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Последние матчи чешского пана в Санкт-Петербурге. «Зенит» уволил Петржелу после двух поражений в дерби

13:00
Властимил Петржела. Фото Алексей Иванов.
Властимил Петржела. Фото Алексей Иванов.
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3 мая 2006 года совет директоров «Зенита» принял решение отправить в отставку главного тренера команды Властимила Петржелу.

Это случилось после двух болезненных поражений подряд. «Зенит» сначала крупно проиграл на своем поле «Спартаку» 1:4, а потом уступил в Москве ЦСКА 0:1 в первом полуфинальном матче Кубка России.

Петржела сам заявлял о готовности покинуть команду, так как не смог найти общего языка с новым руководством клуба и некоторыми игроками.

Петржела работал в «Зените» с 2002 по 2006 год. В сезоне-2003 он впервые привел петербургскую команду к серебряным медалям чемпионата России.

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