«Поражение полностью на мне». Соболев извинился перед фанатами «Крыльев» за незабитый пенальти

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев принес извинения фанатам после поражения в матче 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:4). Лидер атак самарцев при счете 1:1 в конце первого тайма не забил пенальти.

«Самара, прошу прощения за вчерашний матч. Я подвел всех: ребят, болельщиков, город... Забей пенальти — было бы все по-другому, это поражение полностью на мне. Обещаю исправиться!» — написал Соболев в Instagram.