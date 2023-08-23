Попов считает, что в «Оренбурге» суперкритичная ситуация пока не сложилась

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов прокомментировал смену главного тренера «Оренбурга».

«Отчасти ожидаемой, но с другой стороны, может, еще надо было подождать. Потому что пока в «Оренбурге» суперкритичная ситуация не сложилась. Да, всего одно очко в таблице, но одна победа — и уже четыре очка. У «Пари НН» была такая же ситуация — и они обыграли «Ахмат». Сам «Ахмат» выиграл у «Оренбурга» — набрал шесть очков. Тем более можно было дать Ярошику провести еще два тура чемпионата до перерыва на сборные и потом уже делать выводы. Но опять же, мы можем только предполагать. Возможно, в клубе была какая-то атмосфера и понимание того, что нужны перемены. Это спорный вопрос. Чтобы ответить на него, надо находиться непосредственно внутри команды. Снаружи мы можем только догадываться и рассуждать», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал испанец Давид Деограсия. До этого 50-летний специалист работал в академии клуба.