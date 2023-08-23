«Динамо» приняло участие в фестивале аэростатов

Воздушный шар футбольного клуба «Динамо», подготовленный совместно с официальным авиаперевозчиком команды — авиакомпанией «Россия», принял участие в фестивале аэростатов «Приволжская фиеста» в Нижнем Новгороде.

Воздушный шар «Динамо» и авиакомпании «Россия».

Мероприятие, в котором клуб принял участие в рамках празднования столетия, прошло на минувшей неделе.

В течение шести дней в воздух отправлялись десятки воздушных шаров, пролетая над центром города и Волгой.