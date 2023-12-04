Попов считает, что Штраф или наказание Бериши разрушит внутреннюю кухню «Ахмата»

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов прокомментировал эпизод с потасовкой полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ.

«Бериша неправильно себя повел, сто процентов: агрессивно пошел, ему надо было быть более сдержанным. Но ему за этот эпизод сто процентов ничего не будет. Почему? Клубную кухню не надо выносить на общее обозрение. У нас все решили в социальных сетях показывать, но это неправильно. Штраф или наказание Бериши разрушит внутреннюю кухню «Ахмата», внесет дисбаланс. В «Ахмате» сейчас налаживается командный дух, и наказание своего игрока может негативно сказаться на коллективе. Психологические нюансы важны в любой команде, и их надо понимать. Наказание может стать серьезной проблемой. Шаг влево, шаг вправо может привести как к серии побед, так и поражений», — приводит слова Попова Legalbet.

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.