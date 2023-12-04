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Сегодня, 12:39

Гендиректор «Ахмата» осудил поведение Бериши в матче со «Спартаком»: «Он не должен был этого делать»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал инцидент с участием полузащитника команды Бернарда Бериши и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 35-й минуте матча 17-го тура РПЛ (2:1).

«Бериша понес наказание от судьи в виде желтой карточки. Наверное, такое поведение никого не красит. Игрок нам объяснил, что он побежал праздновать мяч с трибуной, которая была над скамейкой «Спартака». Футбол — это эмоции, в таком виде он их и выплеснул. Но, наверное, он не должен был этого делать», — сказал Айдамиров «СЭ».

Бернард Бериша. КДК РФС не накажет полузащитника «Ахмата» Беришу после матча со «Спартаком»

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

Бернард Бериша
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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