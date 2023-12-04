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Кузьмичев — о возможном переходе Джикии в «Локомотив»: «Все будет зависеть от того, собирается ли руководство «Спартака» менять Абаскаля»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии. Ранее агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинев подтвердил интерес железнодорожников к игроку.

«Наверное, тут все будет зависеть от того, собирается ли руководство «Спартака» менять главного тренера. Если смена произойдет, думаю, нет смысла переходить. Потому что Абаскаль видит игру в обороне без Джикии, а другой может использовать Георгия. Если Абаскаль продолжит работу, тогда это имеет смысл, потому что мы видим, что для него основная пара — Дуарте и Бабич. Надеяться на то, что что-то поменяется не приходится», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне Джикия принял участие в 6 матчах РПЛ. В стартовом составе он появился 5 раз. Также на его счету 3 матча в Кубке России.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Нынешний контракт россиянина действует до конца мая 2024 года.

Владимир Кузьмичев
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Ещенко не видит смысла в переходе Джикии из «Спартака» в «Локомотив»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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