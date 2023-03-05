«Краснодар» — «Торпедо»: судья отменил гол хозяев

Судьи отменили гол полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса в матче 18-го тура РПЛ против «Торпедо».

Хавбек отличился на 24-й минуте встречи, но арбитр Евгений Кукуляк после подсказки ВАР и просмотра видео отменил взятие ворот, так как форвард «быков» Мозес сыграл рукой.