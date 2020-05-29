Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал тот факт, что он считался самым жестким игроком РПЛ.

— Да, это мой стиль игры, — сказал Вернблум в эфире Youtube-канала ЦСКА. — Я все время балансировал на грани, но иногда ее переходил. В России со мной это случалось пару раз, но не только у меня. В России вообще жесткий, силовой чемпионат, так что нужно было соответствовать ему. И еще я всегда старался защищать своих партнеров.

— Расскажите про свой фол на Яя Туре, когда вы встретили его по-хоккейному.

— Да, я должен был сыграть так. Наши игрок атаки, как обычно, потеряли мяч и соперник убегал в контратаку. Но я остановил Туре. Вообще-то это было непросто, он большой парень.