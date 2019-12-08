Понсе считает, что «Спартак» может перевернуть игру с «Ростовом» в свою пользу
20:04
«Спартак» дома принимает «Ростов» в матче 19-го тура чемпионата России. Форвард красно-белых Эсекиэль Понсе подвел итоги первой половины встречи.
— Не хватает центральных защитников, насколько это мешает «Спартаку»? У нас сегодня прекрасный состав, все полностью устравивает, — сказал Понсе в эфире телеканала «Матч Премьер». — Первый гол пропустили по собственной ошибке. У нас есть еще время перевернуть игру в свою пользу. Нужно прибавить в центре поля и использовать свои моменты. Я считаю, что игра в принципе дается. «Ростов» — очень качественная команда.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».
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