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Понсе признался, что не переживает из-за паузы в РПЛ

15:15
Эсекиэль Понсе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Эсекиэль Понсе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал о том, как проводит время во время приостановки Тинькофф-чемпионата России из-за распространения коронавируса.

— Для меня большая честь играть за «Спартак», — сказал Понсе в прямом эфире группы «Вконтакте» «Спартака». — Я хочу делать все возможное, чтобы приносить команде успех. До перехода в «Спартак» много о клубе не знал. Но начал поднимать историю и узнавал все больше и больше.

Непростой момент сейчас для всех. Вопрос достаточно деликатный. Я нахожусь дома, стараюсь поддерживать физическую форму, выполняю программу, которую подготовил тренер по физподготовке.

Не переживаю из-за паузы. Здоровье людей прежде всего. И нам нужно пережить эту социальную ситуацию, как можно безопаснее. Когда все закончится, то мы вернемся играть, находясь в хорошей форме.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 607 965 человек. Умерших — 28 125, выздоровевших — 132 688. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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