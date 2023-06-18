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Дьяков дал совет «Факелу» и «Пари НН», чтобы остаться в РПЛ в следующем сезоне

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о новичках РПЛ в лице «Рубина» и «Балтики».

«Рубин», наверное, вернется в РПЛ надолго, но финансирование хорошее, и в городе любят футбол. Скорее всего, сделают из команды крепкого середняка для начала. «Балтика» в последний раз 25 лет назад играла в премьер-лиге, поэтому я бы не стал говорить о том, что она так просто останется в РПЛ», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дьякова.

Также он отметил, что «Пари НН» и «Факелу» нужно усиляться, чтобы сохранить место в РПЛ в следующем сезоне.

«Что касается «Пари НН» и «Факела», я думаю, они будут усиляться, и у них есть понимание, что не будет таких команд, как «Химки» и «Торпедо», которые вылетят за семь туров до конца сезона. Поэтому одним и другим нужно укрепление. Если они провалят летнее трансферное окно, им будет тяжело», — добавил специалист.

«Рубин» по итогам сезона занял первое место в первой лиге, «Балтика» — второе, тем самым обеспечив себе выход в РПЛ.

«Пари НН» и «Факел» смогли остаться в чемпионате России по результатам стыковых матчей. Команда из Нижнего Новгорода по сумме двух встреч обыграла «Родину» (3:2), а воронежский клуб — «Енисей» (3:0).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005169559_dyakov_dal_sovet_fakelu_chtobyi_ne_vyiletet_iz_premer-ligi_v_sleduyuschem_sezone
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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