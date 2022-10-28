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Сегодня, 18:24

Пономарев считает, что ЦСКА одержит победу над «Локомотивом» в предстоящем матче

Алина Савинова
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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своих ожиданиях от матча армейцев с «Локомотивом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Конечно, армейцы в какой-то степени посильнее. Состав давно стабилизировался, а какие-то слабые моменты есть у всех клубов. У «Локомотива» почти еще не поменялся тренер. Железнодорожникам будет труднее, чем красно-синим. В последних трех играх ЦСКА пропустил пять мячей и забил столько же. Моменты есть. Если их использовать в матче с «Локомотивом», то ЦСКА выиграет. Я думаю, что выиграет», — сказал Пономарев.

ЦСКА сыграет с «Локомотивом 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

На данный момент армейцы с 26 очками расположились на 3-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место, имея в активе 12 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-schitaet-chto-tsska-pobedit-lokomotiv
Владимир Пономарев
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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