Тарпищев — о Симоняне: «С имиджевой точки зрения для нашего футбола так много не сделал никто»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на новость о смерти олимпийского чемпиона Никиты Симоняна.

«Когда уходят такие люди, всегда грустно. Он был человечище с большой буквы. Что перечислять все его заслуги? Все прекрасно всё знают. Общался с молодыми, ветеранами, много работал, несмотря на возраст. С имиджевой точки зрения для нашего футбола так много не сделал никто», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. В качестве футболиста Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола). В составе «Спартака» он стал четырехкратным чемпионом СССР и дважды выиграл Кубок страны. В составе сборной СССР в 1956 году Симонян выиграл Олимпиаду Мельбурне.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР.