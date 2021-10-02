Пономарев: «ЦСКА полностью провалил второй тайм. Команда задрожала, так нельзя играть!»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (0:0).

«В первом тайме армейцы нормально себя чувствовали, — сказал Пономарев «СЭ». — Владели игрой и инициативой. Но во втором тайме полный провал. Так играть нельзя! Команда задрожала просто. Может, физика плохая. Сдали они как-то в этом плане. У наших нападающих нет огонька какого-то. Не могут никаких интересных ходов сделать. Эджуке что-то может опасное сделать, но не всегда. Иногда он создает опасность в районе штрафной. А больше ничего и нет. На что мы надеемся? На штрафной, угловой и пенальти? Где у Чалова дриблинг? Он уже в хорошем футбольном возрасте, но ничего не может».

Пономарев также отметил, что Алексей Березуцкий справляется с работой в ЦСКА.

«Березуцкий прекрасно разбирается в футболе. Он сразу же поставил оборону. В матче с «Краснодаром» дрогнули, но это поправимо. Значит, где-то недоработка самих игроков. Березуцкий хорошую игру поставил. Несколько игр подряд выиграл, а сейчас ничья. Все нормально», — добавил Пономарев.

Обе команды набрали по 17 очков. По дополнительным показателям «Краснодар» занимает четвертое место, а ЦСКА — пятое.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Уралом», а «Краснодар» примет «Уфу».