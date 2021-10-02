Тренер «Краснодара» Александр Ермакович прокомментировал итог матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:0).

— Достаточно интересная и интенсивная игра. С большим количеством ударов по воротам. Где-то мы спешили, можно было чуть лучше подготовить атаки. Игра в целом равная. И одна, и другая команда хотела выиграть, но, к сожалению, так получилось, что довольствуемся только ничейным результатом.

— Видели ли уже момент с пенальти? Есть ли какое-то мнение?

— Я, конечно, не судейский эксперт, но на мой взгляд, конечно, был пенальти.

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко пропускал матч из-за дисквалификации.