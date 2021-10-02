Александр Ермакович о матче ЦСКА — «Краснодар»: «На мой взгляд, пенальти был»
Тренер «Краснодара» Александр Ермакович прокомментировал итог матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:0).
— Достаточно интересная и интенсивная игра. С большим количеством ударов по воротам. Где-то мы спешили, можно было чуть лучше подготовить атаки. Игра в целом равная. И одна, и другая команда хотела выиграть, но, к сожалению, так получилось, что довольствуемся только ничейным результатом.
— Видели ли уже момент с пенальти? Есть ли какое-то мнение?
— Я, конечно, не судейский эксперт, но на мой взгляд, конечно, был пенальти.
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко пропускал матч из-за дисквалификации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Странник-777
Как сказал бы российский армянин иностранных дел: "Дебилы, б..!"
02.10.2021
igost
Со спортивной журналистикой у СЭ не очень, а вот троллить знатно научились. По-другому этот заголовок невозможно объяснить.
02.10.2021
R*E*D
Вот дебилы (с)
02.10.2021
Rastan
А всё просто - Ермакович человек с двумя разными взглядами..Недаром он служил и в ЦСКА.
02.10.2021
litvinovvv
как говорил герой Сухорукова:...ВОТ УРОДЫ!
02.10.2021
Бизон- к
что они там курят?!
02.10.2021
Бизон- к
маразм крепчал...
02.10.2021
za spartak!!!
Похоже весь спорт экспресс на отпуске, в Греции)
02.10.2021
Андрей Гридасов
Пора журналистов "С-Э" пороть публично перед началом матчей за такие выкрутасы. Может, тогда перестанут позорить себя и газету!
02.10.2021
zigzag69
Вы сами то читаете что пишете?
02.10.2021
sergey stepanov
Заголовок со сказанным разняться кардинально!
02.10.2021
al-an-ko
Просто тупят ребятишки)))
02.10.2021
al-an-ko
Был или не был - что сказал
02.10.2021
vialiy
Зачем вы народ злите, СЭ?
02.10.2021
verjlyuk
точнее КОНИ
02.10.2021
verjlyuk
вы что спорт экспресс курите? он говорит что пенальти был а вы пишите в заголовке что тренер утверждает что не было пенальти. Теперь ясно что вы за ЦСКА. олени
02.10.2021
fcsm_che
Тупой вброс с заголовком. Заголовок -"Александр Ермакович о матче ЦСКА — «Краснодар»: «На мой взгляд, пенальти не было»" Слова Ермаковича -"Я, конечно, не судейский эксперт, но на мой взгляд, конечно, был пенальти."
02.10.2021