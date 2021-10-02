Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Ермакович о матче ЦСКА — «Краснодар»: «На мой взгляд, пенальти был»

21:20
Теги:

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович прокомментировал итог матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:0).

— Достаточно интересная и интенсивная игра. С большим количеством ударов по воротам. Где-то мы спешили, можно было чуть лучше подготовить атаки. Игра в целом равная. И одна, и другая команда хотела выиграть, но, к сожалению, так получилось, что довольствуемся только ничейным результатом.

— Видели ли уже момент с пенальти? Есть ли какое-то мнение?

— Я, конечно, не судейский эксперт, но на мой взгляд, конечно, был пенальти.

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко пропускал матч из-за дисквалификации.

ЦСКА — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Скандальное решение в матче ЦСКА — «Краснодар»: почему в ворота ЦСКА не назначили пенальти в конце игры?
«Динамо» уступило и второму клубу из ФНЛ. Команда Шварца — не конкурент «Зениту»
Экс-судья Федотов — о решении арбитров в конце матча ЦСКА — «Краснодар»: «Ошибается Москалев и ошибается Казарцев»
«Иранец не мог скинуть 100 граммов. Тренер взял и ударил его по носу. Пошла кровь. Вес был сделан»
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
34
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры


  • Странник-777

    Как сказал бы российский армянин иностранных дел: "Дебилы, б..!"

    02.10.2021

  • igost

    Со спортивной журналистикой у СЭ не очень, а вот троллить знатно научились. По-другому этот заголовок невозможно объяснить.

    02.10.2021

  • R*E*D

    Вот дебилы (с)

    02.10.2021

  • Rastan

    А всё просто - Ермакович человек с двумя разными взглядами..Недаром он служил и в ЦСКА.

    02.10.2021

  • litvinovvv

    как говорил герой Сухорукова:...ВОТ УРОДЫ!

    02.10.2021

  • Бизон- к

    что они там курят?!

    02.10.2021

  • Бизон- к

    маразм крепчал...

    02.10.2021

  • za spartak!!!

    Похоже весь спорт экспресс на отпуске, в Греции)

    02.10.2021

  • Андрей Гридасов

    Пора журналистов "С-Э" пороть публично перед началом матчей за такие выкрутасы. Может, тогда перестанут позорить себя и газету!

    02.10.2021

  • zigzag69

    Вы сами то читаете что пишете?

    02.10.2021

  • sergey stepanov

    Заголовок со сказанным разняться кардинально!

    02.10.2021

  • al-an-ko

    Просто тупят ребятишки)))

    02.10.2021

  • al-an-ko

    Был или не был - что сказал

    02.10.2021

  • vialiy

    Зачем вы народ злите, СЭ?

    02.10.2021

  • verjlyuk

    точнее КОНИ

    02.10.2021

  • verjlyuk

    вы что спорт экспресс курите? он говорит что пенальти был а вы пишите в заголовке что тренер утверждает что не было пенальти. Теперь ясно что вы за ЦСКА. олени

    02.10.2021

  • fcsm_che

    Тупой вброс с заголовком. Заголовок -"Александр Ермакович о матче ЦСКА — «Краснодар»: «На мой взгляд, пенальти не было»" Слова Ермаковича -"Я, конечно, не судейский эксперт, но на мой взгляд, конечно, был пенальти."

    02.10.2021