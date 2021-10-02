Ермакович оценил работу Березуцкого в ЦСКА
Тренер «Краснодара» Александр Ермакович после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:0) оценил работу Алексея Березуцкого в столичном клубе.
— Как вам работа Алексея Березуцкого в ЦСКА?
— Мне очень нравится, как играет ЦСКА, особенно в последнее время — достаточно разнообразно, угрозу можно ждать от любого игрока. Потихоньку футболисты привыкают. Видно, что с каждой игрой ребята становятся лучше. Мало пропускают, хорошо атакуют. Достаточно смотрибельно.
— Как оцениваете состояние «Краснодара» на дистанции? Чувствуете ли, что команда в порядке и может претендовать на Лигу чемпионов?
— Мы так далеко не загадываем. У нас есть каждый матч, на который мы выходим с целью только победить. Что касается нашей формы, в последнее время мы неплохо играем, создаем достаточное количество моментов, надежно играем в обороне, хотя есть и ошибки. Можно лучше играть и в атаке, и в обороне. Но в целом состояние хорошее.
Методология
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