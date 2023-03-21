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Пономарев: «Чалова нужно было поддержать вызовом в сборную. Он растет на глазах»

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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на невызов в сборную России нападающего армейцев Федора Чалова.

«У нас нет нападающих кроме Федора Чалова и Антона Заболотного. Они сильнейшие нападающие в нашей группе в высшей лиге. Ну а кого еще вызывать в сборную России? Иностранцев? Да, они сильные, особенно зенитовские. Но их ведь не возьмешь в национальную команду. Поэтому больше некого. Можно сказать, что есть еще Артем Дзюба, но он уже возрастной игрок.

Наверное, Чалова нужно было поддержать вызовом в сборную. Все-таки он растет на глазах. Игрок проявляет задатки хорошего центрального нападающего. На него сейчас приятно смотреть. Он берет на себя игру. Обводка, дриблинг и удар у него присутствуют. Если он будет работать над собой и выдерживать по два тайма, то это будет экстраклассом", — приводит слова Пономарева портал Betonmobile.ru.

Ранее Чалов ранее не получил вызов в сборную на товарищеские игры с Ираном и Ираком. В текущем сезоне 24-летний россиянин провел за ЦСКА 27 матчей, забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/veteran-tsska-schitaet-chto-karpin-mog-podderzhat-chalova-i-vyizvat-v-sbornuyu-rossii
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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Пари НН – Локомотив
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Спартак – Ахмат
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Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
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Ростов – Торпедо
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

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