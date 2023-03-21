В «Севилье» опровергли возможность приглашения Абаскаля на пост главного тренера

Пресс-атташе «Севильи» Гомес Хесус прокомментировал возможное приглашение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на аналогичную должность в испанском клубе.

«Абаскаль в «Севилье»? Такой вариант невозможен, он не возглавит наш клуб», — приводит слова Хесуса Metaratings.ru.

21 марта стало известно, что руководство «Севильи» уволило Хорхе Сампаоли с поста главного тренера команды. Ранее СМИ сообщали об интересе менеджмента «Севильи» к кандидатуре Абаскаля.

Абаскаль работает в «Спартаке» с лета 2022 года. Контракт испанского специалиста с «красно-белыми» действует до лета 2025 года.