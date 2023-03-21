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Шалимов объяснил причины поражения «Спартака» в матче с «Оренбургом»

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Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» (2:0).

«Конечно, никого не волнует фактор поля, времени, которого на восстановление было больше у хозяев, но это важные вещи. «Спартак» на раскисшем поле отыграл в середине недели и это сильно сказывается на физическом состоянии. Такой график с такими переездами непривычен и для тренерского штаба. У меня такое ощущение, что у «Спартака» «сели ноги», а у соперника все живчики, быстрые и соперник просто загнал красно-белых. Играли медленно, это же касается и принятия решений — в случае с первым голом Зиньковский затянул с передачей, в итоге мяч перехватили и в обороне была позиционная ошибка Джикии, когда Георгий остановился, не стал бежать назад. Второй гол — забег был метров на 50, и Денисову надо быть хитрее, приостанавливать соперника, — ну цепани его чуть-чуть. Понятно было, что от него убегут, останавливать надо хотя бы ценой карточки. И по второму голу есть вопросы к Джикии, и в итоге капитан и сломался — чувствуется, что такой график, как этой весной, выбивает из колеи. Нельзя говорить, что команда плохо готова — так сложилось, что тяжелые матчи прошли еще и на плохих полях, ноги просто сели, пропала выносливость», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидера чемпионата — «Зенита» — составляет 8 баллов. «Оренбург» занимает 7-е место (31 очко).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-o-porazhenii-spartaka-ot-orenburga-u-krasno-bely-h-seli-nogi/
Игорь Шалимов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Урал 20 7 4 9 24-31 25
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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Динамо – Сочи
 - : -
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 - : -
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1.04 19:00
Зенит – Урал
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