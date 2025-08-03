Помощник судьи столкнулся с оператором в матче «Зенит» — ЦСКА

Помощник судьи Андрей Образко врезался в камеру в матче 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Арбитр не заметил оператора, когда бежал по краю поля.