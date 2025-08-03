«Зенит» — ЦСКА: Круговой ударил Мантуана по ноге — пенальти назначен правильно

На 73-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА судья Артем Чистяков, занимавший хорошую позицию, быстро принял правильное решение и назначил пенальти в ворота армейцев.

Рефери увидел, что Данил Круговой в своей штрафной площади сыграл неосторожно и ударил Густаво Мантуана по левой ноге. За это Чистяков наказал сфолившего 11-метровым ударом. У видеоассистентов не было повода для вмешательства в действия арбитра.

Момент матча «Зенит» — ЦСКА. Фото Скриншот видео

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

