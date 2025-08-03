Футбол
3 августа, 19:48

«Зенит» — ЦСКА: Круговой ударил Мантуана по ноге — пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент матча «Зенит» — ЦСКА.
Фото Скриншот видео
Момент матча «Зенит» — ЦСКА.
Фото Скриншот видео
1/2

На 73-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА судья Артем Чистяков, занимавший хорошую позицию, быстро принял правильное решение и назначил пенальти в ворота армейцев.

Рефери увидел, что Данил Круговой в своей штрафной площади сыграл неосторожно и ударил Густаво Мантуана по левой ноге. За это Чистяков наказал сфолившего 11-метровым ударом. У видеоассистентов не было повода для вмешательства в действия арбитра.

Момент матча «Зенит» — ЦСКА.
Фото Скриншот видео
Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
ЦСКА

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Чистяков
Густаво Мантуан
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Михаил

    кони вой не поднимали. поржать, да, но тут - пеналь и кони это признают. молодой опорос, решивший покосить длесь под коней, бвстро спалился

    06.08.2025

  • alexei zverev

    в более 50% пенальти присутствует симуляция в играх рпл. и... Что делать если нападающие симулируют постоянно

    05.08.2025

  • alexei zverev

    2 пеальти за 30 игр в год последнего чемпионства было

    05.08.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Надо наказывать судей за их ошибки,игрокам же карточки дают, их отстраняют, вот так и судей надо,

    05.08.2025

  • treider

    Мне нравится, когда вымирают такие одинокие нищие ушлепаны неудачники как вы двое)))) естесственный отбор)))) торчите тут дальше сутками ухахахаха))))))

    04.08.2025

  • bandradio

    Взаимно.

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Для чего ты мне это написал? Я не нуждаюсь в отзывах по своей персоне. Лицо культурной столицы зачем-то сюда приплёл...В общем, будете проходить мимо- проходите.

    04.08.2025

  • bandradio

    Не "пыжтесь", будет правильно. Моих комментариев не больше ваших. Вы вставляете свои 2 копейки почти в каждый коммент. Более тогго, стали минусовать мои. Чего я обычно не делаю, но для вас стал делать исключения и тоже минусовать. В своем стиле эпистолярного искусства вы как бы и пытаетесь сохранить лицо "культурной столицы", но периодически ваше нутро, пардон, всплывает. Не старайтесь, вам это не идет.

    04.08.2025

  • Спринт

    Сопельки дилетантские всморкни юрольик .. и сдрызднесь поделе от болельщика родного ЦСКА с лета 1969 .. Ускаешь соплявуньчик ..?

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Да ладно, не пыжься ты так! Твоих комментариев много попадается здесь, вот на их основании я и делаю вывод о твоей адекватности, точнее, об отсутствии таковой. А твоя попытка быть вежливым вызывает только грустную улыбку. Не нужно насильно делать то, что противоречит твои внутренним убеждениям.

    04.08.2025

  • bandradio

    Вы какой канал смотрели? Случайно не газпромедиа? Там всегда так говорят. Почитайте другие издания, посмотрите интернет каналы.

    04.08.2025

  • bandradio

    Да это похоже сам Чистяков)

    04.08.2025

  • bandradio

    Ну зачем искажать слова Кругового? Он сказал, что в игре не заметил касания. А после просмотра сказал, что было касание шипов соперника. В любом случае артистизму Мантуана можно позавидовать. Как по мне, чистая желтая за симуляцию.

    04.08.2025

  • bandradio

    Ну я также могу вас попросить отключить зенитофильские настройки. Только болельщик, очень любящий свой клуб, может увидеть тут 100% пенальти. А адекватный, не думаю.

    04.08.2025

  • Андрей

    В матчах с зенитом пенальти всегда назначен правильно

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    И да- по поводу плаксивых любителей желудей)))))) Полностью согласен, весь негатив здесь, в основном, от них.

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Ну, кроме тебя самого, больше никто тебя адекватным и не назовёт. Я не собираюсь спорить, поскольку момент с нарушением очевидный, а очевидное не нуждается в доказательствах. Выключи зенитофобские настройки и пересмотри момент- там нет ничего сложного, если рассматривать его именно с точки зрения адекватного болельщика.

    04.08.2025

  • bandradio

    Комментарий правильный. Он держался сразу за обе ноги, посмотрите. Чистый симулянт.

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Там-да, я не спорю. Я говорю про один конкретный эпизод с пенальти. А то, что судьи ошибаются очень часто- это, к сожалению, уже привычная картина. И Зенит много раз в последние сезоны от таких ошибок пострадал, и ЦСКА, и другие команды. Явное благоволение только к Краснодару было.

    04.08.2025

  • bandradio

    Ну поскольку я себе отношу к адекватным болельщикам, по этому так и написал. Как можно в такой игре ставить, мягко говоря, сомнительтный пенальти? Чистейшая желтая Мантуану за симуляцию. Он катался по полю как Евгений Евстигнеев в фильме "Прикючения итальянцев России" ударившись о колонну. Такой артистизм всегда наказывался. Был удар по ноге? Не было. Было касание ноги? Да. Но достаточный ли то повод для пенальти? Вообще очень странное судейство Чистякова. В первом тайме дважды прямой ногой Барриос с мясом выгребал мяч у Кисляка, свисток молчал. Зато потом, когда в подкате Кисляк сыграв в мяч, зацепил игрока Зенита - желтая карточка. Сразу. Глебов пробрасывает в первом тайме себе на ход, его останавливают. Где желтая? В конце игры Верде принимают в корпус, где остановка игры? Нет. Армейцы начинают спорить и получают в ответ желтые. Хотя дважды в игре в аналогичных ситуациях в сторону Зенита свистки звучали. Ну ведь болельщикам Зенита должно быть стыдно! Не знай как Вам.

    04.08.2025

  • Деметрио

    Почитай внимательно! На наш матч набежали плаксивые любители желудей и навели соплей! Большинство армейских признало фол по неосторожности. К пенальти вопросов нет. Есть вопросы по непоказанным двум ЖК, но т.к. они могли быть единственными для игроков Зенита, значит не првлияли на исход игры. Но Педро надо было наказывать 100%, Кисляк за аналогичный фол ЖК получил.

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Ты невнимательно прочитал- я говорил, что дичь пишут те неадекваты, которые считают, что пенальти не было.

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Ты хоть момент посмотри прежде, чем чушь писать.

    04.08.2025

  • Лунев Лунев

    пенальти левейший!!! но зск под руководством дюкова все утвердит, а газовые эксперты на газ тв будут людям втюхивать, что все по делу и что они слепые идиоты.

    04.08.2025

  • RedWings1947

    Воры - да. "Ударил" как бы по одной - подогнулась другая Всё роса-в-глаза - без умозаключений обошлись бы хоть...

    04.08.2025

  • bandradio

    Удалять можно было всех и сразу давать 3 очка домашней команде)

    04.08.2025

  • bandradio

    Это другое! )))))))))))))

    04.08.2025

  • bandradio

    Не пишите дичь, пожалуйста!

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Наличие мозгов у тебя 50\50.

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Пришёл после смены, тут обсуждение пенальти. Сначала подумал: прикол какой-то, зачем 100%-ый пенальти обсуждать? Почитал комментарии, это какая-то дичайшая дичь- вы слепые, что-ли, что явного нарушения не видите. И реакция Кругового непонятна: уж ты-то сам точно знаешь, что нарушил и начинаешь спектакль: "Кто, я, да вы что?" А после игры- "Да, да, нарушил"....И остальные армейцы так же- нарушение на жёлтую, а у них саркастическая ухмылка, мол, конечно, всё купили, а я белый и пушистый.

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    А Мойзес сам сколько раз безнаказанно укладывал руками зенитовцев на газон? Уж кому бы взрываться, только не ему.

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Так "задел", что нога в сторону ушла? Поздравляю, Шарик, далее по тексту....

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Придурок, тебе это армейский болельщик написал. Я вот смотрю на таких, как ты и такая печаль меня охватывает за будущее человечества...

    04.08.2025

  • Grinopel

    Это игровой контакт, а не подсечка. А далее симуляция чистой воды.

    04.08.2025

  • treider

    Будь прокляты зажравшиеся, обнаглевшие от безнаказанности коррупционеры, воры.

    04.08.2025

  • bandradio

    Так он игрока Зенита сопровождал. Он не тянулся к мячу. Тот ждал контакта и симулировал падение. Чистая желтая Мантуану.

    04.08.2025

  • bandradio

    теперь они пара))

    04.08.2025

  • bandradio

    Ваша фамилия Чистяков, я извиняюсь? )

    04.08.2025

  • treider

    Это ты что ли "людь", существо? Ты и тебе подобные и есть идиоты недоделанные, и поэтому вы ушлепаны всегда были и будете в меньшинстве, кучка наркоманов, портящая впечатление обо всех питерских. Сам себе хоть не ври, что не засуживают всех соперников твоего звенита. Хотя кому я это говорю)

    04.08.2025

  • bandradio

    Весь удар пришелся на банковскую карту арбитра.

    04.08.2025

  • bandradio

    Удара по ногам не было! Касание да. За театр Мантуану нужно было желтую давать.

    04.08.2025

  • bandradio

    ДЮКНУЛИ))

    04.08.2025

  • bandradio

    Да, вот как раз удара то и не было. Касание, да. Что дальше должно было быть? Да желтая карточка Мантуану.

    04.08.2025

  • azrimow

    Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «бронзовый прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорит.

    04.08.2025

  • J. P.

    А ты круто завернул. Тебе сколько надо матчей с пеналями в пользу Зенита? Тридцати хватит? Три как раз в трех матчах поставили. Еще двадцать семь осталось. Следим за ловкостью рук...

    04.08.2025

  • Спринт

    К знакам +/- прикасаются только такие идиотики из массовочки, людями эта кучка не является, по умолчанию.

    04.08.2025

  • Спринт

    Пенальти беспорный и никакие псевдо патритичные цеэсковцы этого не изменят. Круг и как защитник был самым слабым в ЦСКА, а как хавбек просто нулевой. Пенальти сделал на ровном месте, только из-за слабого уровня навыкоа отбора мяча. Проиграл позицию и оказался сзади игрока достоянских. Нормальный оборонец должен встречать игрока перед собой.

    04.08.2025

  • EasyRider_SM

    однозначно из пограничных моментов высасывают для болотных помощь

    03.08.2025

  • EasyRider_SM

    пиз/да/бол

    03.08.2025

  • treider

    Статья получила от читателей 232 минуса против 49 плюсов! Так-то! Народ не обманешь ни какой заказаной статейкой. Люди все видели. И этот позор, как и последующие левые пенали нужно всегда им вспоминать.

    03.08.2025

  • Dexterous

    Формально был удар. Вот то что он не повлиял никак в динамике и цирк устроил мигрант питерский - это вот да. Но Зениту пофигу какими средствами достичь чемпионства. Хотя какое там чемпионство - просто позор всея Руст пока что. Физрук Семак неприкасаемый - мы не видим ни одного упомянания, ни одного малейшего сомнения в его «тренерском гении».

    03.08.2025

  • Олег Кн.

    Ну что нытики и искатели заговора. Круговой сам признал, удар по ноге был. Только не ответил, зачем он это делал.

    03.08.2025

  • fan_89

    По сути, кроме непоказанных карточек Педро и Барриосу, судья ошибок не совершил. Вовремя свистками грубость остановил. Благодаря этому все увидели хороший футбол.

    03.08.2025

  • Хулио из Гондураса

    Так надо было не касаться.

    03.08.2025

  • echo2011

    Не ударил по ноге,а задел ногу.Против "Зенита" это основание поставить на точку.

    03.08.2025

  • zoolord

    Да не бил он его. Судейка постарался. А, что вы кони хотели??? Только на нас визжать можете. Вот теперь на бомжей повизжите!

    03.08.2025

  • Стас Оленев

    Вот и тухлое мясо подтянулось повякать за газоколонку. Не напрягай малочисленные извилины, вам не перепадёт от миллера, разве только пук.

    03.08.2025

  • KM0673

    Запомню этот день! Поросенок признал, что пенка чистая была)))

    03.08.2025

  • Herr Schultz

    Пенальти был. А тем, кто против, готов выслать платочки, слёзки утереть.

    03.08.2025

  • Ganimed

    Там даже если бы удара глупого Кругового бы не было, Чистяков бы ещё нарисовал, 100% :laughing:Хотя все равно без бонуса остался,Васян заработал, лысый тоже, а этот недоработал:joy:

    03.08.2025

  • Михаил

    плюс стопицот судя по ветке за великий клуб начали топить малолетние желуди

    03.08.2025

  • Деметрио

    Был пенальти, случайно задел ногу. По судье только не показанная ЖК Педро и Барриосу вроде за фол на Верде в конце, из-за чего взорвался Мойзес.

    03.08.2025

  • Михаил

    норм было с пеналями у кубаноидов, по трем турам только они и сравнивают в остальном, раз вякаешь на ветке про игру с участием ЦСКА - сперцян Роше ногу чуть не оторвал, потом зашивали, но судья даже фол не свистнул да, когда опубликовали видосы зашитого Роши сперцян пукнул про мол да, красная в общем, малолетка яблоновская - про судейство Краснодара не надо там, где следят за турниром больше трех туров и в курсе за правила

    03.08.2025

  • Деметрио

    Не уподобляйся мясным, Круг накосячил! В углу штрафной не надо было вообще трогать Мантуана!

    03.08.2025

  • Михаил

    судя по комментам воют не болельщики великого центрального спортивного клуба армии. тушинский опрос этого года, в основном

    03.08.2025

  • Ganimed

    Но пенка наша вторая и эта меня наводят на размышления:relieved:То они по полчаса просматривают, вась-васькаются, а тут зрение прямо 200%,сразу ставят точку, а моменты то не очевидные, особенно наш, с Зобниным:sunglasses:

    03.08.2025

  • Михаил

    ваши это кто? успехи спартака коней не волнуют

    03.08.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Здоровья миллеру. Второй юбилейный сезон всасывать по игре, с его то диагнозом - это прям реклама газпрома с трудолюбивыми узбеками. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - эр фэ эс

    03.08.2025

  • призма

    и это доказывает что очень быстро приняли решение без просмотров тщательных

    03.08.2025

  • Ganimed

    Да там и в конце матча была ЖК, когда Мозес прибежал разбираться с Чистяковым:joy:Дак Мозеса можно было два раза удалить за разговоры, но Чистяков то знает, чью сметану лакает, да ещё и чужую:laughing:

    03.08.2025

  • призма

    пенка 50\50 а таких поводов с зенитом нельзя давать

    03.08.2025

  • Vitalik Klimov

    Бобер ты идиот, и это правильно

    03.08.2025

  • trops57

    У Спартака в год последнего чемпионстав, чуть ли не 8 побед были добыты на последних минутах с пенальти

    03.08.2025

  • Sergey Sparker

    Он это знает.

    03.08.2025

  • trops57

    Если удар сзади по ноге Облякова это не нарушение, то откуда взялся пенальти в ворота ЦСКА? Если следовать логике Чистякова.

    03.08.2025

  • Ganimed

    Ну я топил против зинита,но пенка была, Круговой по мячу не попал, просто заработал тупейшую пенку,хотя счёт по игре был 0:1 :relieved:

    03.08.2025

  • trops57

    Странно?Почему не рассматривают возможность назначиния пенальти в ворота Зенита, когда Алеаррандро в штрафной толкнули в спину так, что он метрора четыре пролетел? Худшим на поле , был судья Чистяков. 23 нарушения против 8, в пользу Зенита, это о чём то говорит. Одинаковые нарушения, трактовались диаметрально противоположно.

    03.08.2025

  • призма

    с таким судейством очень сильно сомневаюсь

    03.08.2025

  • alexei zverev

    и дальше что симуляция, но удар по ноге был... даже не удар... без разницы. в РПЛ постоянно дают такие пенальти неважно от команд... РПЛ лига симулянтов... Но пенальти назначен правильно

    03.08.2025

  • NGE

    А я вот вижу, что тянут Балтику. 23 + 17 + 22 = это количество нарушений у Балтики за 3 матча. И ни одного удаления, да и ЖК 2 или 3 за матч. Зато у соперников 3 удаления за 3 матча. Нормально, да?

    03.08.2025

  • TokTram_

    Зенит - тянут. Никто не отрицает очевидного.

    03.08.2025

  • Alexey Lobachev

    Самое противное : транслируют на всю страну, все видят этот беспредел, но нам втирают, что всё в порядке.

    03.08.2025

  • bond1951

    чистяков это позорный У......к судейского корпуса.....тв.......ь сгинь НАВСЕГДА........

    03.08.2025

  • bond1951

    ублки таких моментов в каждом матче и что везде пендали.........мюллер отдай народные деньги на пользу а не на чисяковых......

    03.08.2025

  • Олег Кн.

    Ну так и не трогал бы его. Тем более занешь тогда, на скорости даже не значительный удар удар сзади заплетает ноги. Если шёл падать, ну не трогай его, тем более поле заканчивалось. А так всё по букве закона. Удар по ноге был в штрафной, а это пеналь. Смотрел разбор после игры ивсесказали, что это пенальти 100%. Просто у многих ненависть к бомжам. А как известно, ненависть застилает разум.

    03.08.2025

  • Константин21

    Арбитр красава!!! В конце нашего по хоккейному на бедро приняли и ещё две жёлтые нам дал! Супер! Надеюсь Спартачи хлопнут Зенит.

    03.08.2025

  • NGE

    Просто посмотри повтор с камеры от линии штрафной. С дебилами я не спорю!

    03.08.2025

  • NGE

    Вы меня, конечно, простите, дорогие кони и примкнувшие к ним, но после двух необязательных удалений в матче с Балтикой и двух пенальти сегодня, болелы Спартака не создали и десятой доли того воя, который здесь создаёте вы!

    03.08.2025

  • Abellardo

    Никто никого не бил по ногам!!! Вы глаза что-ли чем то обшиваете, когда смотрите футбол?

    03.08.2025

  • Бен Ричардс

    Боброву надо выдать премию от ПРФ. Службу свою знает. Как всегда оперативен и последователен.

    03.08.2025

  • NGE

    А что, если "шёл падать", то бить по ногам можно?

    03.08.2025

  • bandradio

    посмотрите на падение зенитовца! это чтстая симуляция!

    03.08.2025

  • vov9902

    Бобров конченный пидор

    03.08.2025

  • NGE

    Попробуй здесь ещё найди этого "нормального болельщика" ;)

    03.08.2025

  • bandradio

    Один вопрос: если давать такие пенальти, зачем вообще проводить чемпионат России? Давайте сразу наградим кого нужно

    03.08.2025

  • spartsmen

    Ещё один пункт в реестрик бабырова об ошибках судей против зенита - не удалил, гад, нарушителя.

    03.08.2025

  • NGE

    Просто сравните: удар по ноге игрока, который владеет мячом (это хорошо видно с камеры от линии штрафной) и касание ногой мягкого места человека, который просто пнул мяч абы куда (это фол Зобнина). Но посмотрите какой вой подняли кони: судья украл(!!!) победу. При этом оба пенальти в ворота Спартака они считают правильными. Так у кого здесь "двойные стандарты"?

    03.08.2025

  • novick

    Недруги Зенита, отрицать очевидное - недостойно для нормального болельщика.

    03.08.2025

  • Кузьмичь

    У меня вопрос боброву, а когда Дуглас Сантос в своей штрафной голово в голову ударил Алеррандро не сыграв в мяч - это просто борьба-а легкое касание ноги Мантуана это пенальти?

    03.08.2025

  • Abellardo

    Кто вы?! Я всегда судей защищаю, потому что сам им был, и прочитай мой комментарий про Чистякова! Для меня это не пеналь - Мантуан шёл падать!

    03.08.2025

  • Stilet525

    С первых минут Чистяков посадил ЦСКА на свистокЙ Пенальти только вишенка на торте! Позорное судейство!

    03.08.2025

  • ненавистник_политпроектов

    Он коснулся ноги уже тогда, когда синитовский упырь уже пытался упасть. ВАР и Газпрём - близнецы-братья!

    03.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    ты уже лет 5 как без сознания, пидораса кусок

    03.08.2025

  • avdevin

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    03.08.2025

  • Леший

    Каким бы ни был Бобров, а Данил зенитовца подсёк. Это было чётко видно на повторах. Только не пойму, на хрена это он это сделал в той ситуации. Может, в пылу борьбы...

    03.08.2025

  • Конрад Михельсон

    Эпизод был отыгран. Круговой совершил ошибку, попав по подставленной ноге...Пенальти правильный.Другой вопрос - низкий уровень игры Зенита как такие то деньги! Жерсон играет как академик

    03.08.2025

  • Олег Кн.

    Вот вы вой подняли. А на куя Круговой его бил по ноге, может случайно, в углу штрафной? Бомжик никакой опасности не представлял.

    03.08.2025

  • Abellardo

    В моё время говорили "домашний пеналь")))

    03.08.2025

  • Garik Vtyn

    Никто и не сомневался, что Бобров встанет на сторону Зенита и судьи. Товариш шефредактор, такие легчайшие касания по ноге не свистят!

    03.08.2025

  • совва

    ногу не оторвал? прям так ударил... просто смех.

    03.08.2025

  • fedland

    соболев - дельфин мантуан - русалка

    03.08.2025

  • Abellardo

    Бобров перелогинься.

    03.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Этому Боброву поступил транш. Хорошо отрабатывает проплаченое!

    03.08.2025

  • Олег Кн.

    Результат отличный. Бомжи и кони потеряли по 2 очка. Пеналь был. Только для глоров его не было. Ведь все же судьи межгалактической категории.

    03.08.2025

  • Mick Bush

    Свистун гунявый (если что, литературное выражение). В первом тайме просто посадил армейцев на свисток. Армейцы понравились.

    03.08.2025

  • Abellardo

    Специально пересматривал. Чистякова могу оправдать - с его позиции точно увидишь удар по ноге, но Мантуан уверенно уже шёл падать и почему ВАР этот пеналь не отменил непонятно.

    03.08.2025

  • Friend of Misery

    Мантуан у Соболева научился нырять?

    03.08.2025

  • Alesso

    и ты от него натаскался, потаскун:rofl:

    03.08.2025

  • Alesso

    нет, папка твой

    03.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ты ва флёрищще!

    03.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я был бы этому рад!

    03.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Смысл РПЛ прост, если ты обыгрываешь Зенит, то в любом случае жди во втором таймк удаление и одно или два пенальти в свои ворота! Золото на столетие РФСом Зениту гарантировано! Деньги уже ушли в офшоры нужным функционерам! А мы видим шоу! Этот пи да рок судья сразу поставил на точку, даже не стал смотреть!

    03.08.2025

  • fedland

    интересно, а того ли судью арестовали. может ошиблись?...

    03.08.2025

  • ненавистник_политпроектов

    Бобров, если тебя легонько шлепнуть по ягодице, ты тоже скажешь, что тебя справедливо дрюкнули в очко?

    03.08.2025

  • Alesso

    сра.. ь тебе на фары, алеша, клал я на бомжей и на тебя

    03.08.2025

  • Владимир Хамаганов

    Я поставил на пенальти зинита и выиграл!!!

    03.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Пошёл на х...й бомжатина!

    03.08.2025

  • AZ

    Зенитовские болельщики тут рассказывали, что Краснодару в прошлом сезоне судьи помогали. Но что-то я не помню у Краснодара в каждом матче по пеналю)))

    03.08.2025

  • Генри

    За минуту бобрик склепал свою холуйскую указивку)) И на кого его брехня рассчитана!? зенитовцам пофиг, а у остальных глаза и мозги есть!

    03.08.2025

  • NapoliFC

    На фото одна нога на фоне второй. Удар то где?:)

    03.08.2025

  • Особое мнение ^^^

    Да, этот чистяков - редкий пи..рок. Чтобы такое поставить, кому-то надо сильно постараться))

    03.08.2025

  • Alesso

    Мне вот глубоко сра.. ь на бомжей, но пенка 200%, вы угораете что ли, кто говорит что пенки не было?? По ноге ударил сзади, причём даже движения от Мантуана не было ногой в сторону кругового, чтоб спецом подставиться! Вы бл глоза свои раскройте

    03.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Газовая м р а з о та так делает со всеми командами!

    03.08.2025

  • som173

    Если пеналь на Зобе чистый, то пеналь на Круговым, чистейший. Хе-хе!

    03.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Есть негласное правило для всего вратарского цеха. Когда Зенит не может забить и летит по счёту, то арбитр обязан использовать любую возможность чтобы поставить пенальти. Иначе его больше не назначат на матчи, будет чёрная метка. Вот арбитры и выслуживаются.

    03.08.2025

  • Dominga

    Легковесный пенальти. Иностранные комментаторы в таких случаях говорят soft penalty

    03.08.2025

  • ddddd

    сколько на карту капнуло? или бабуле в деревне газ провели?мерзотник

    03.08.2025

  • narkomsm

    КАк болела СМ скажу: ПЕНАЛЬ ЛЕВЕЙШИЙ!!!! Бобров, сходи исповедайся уже

    03.08.2025

  • Павел Леонидович

    Там чистая симуляция мандуана была! еськов такой же элтон джон как кукуян

    03.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    тупость этой серой мыши зашкаливает под названием Семак

    03.08.2025

  • Angeldust

    Ударил) Нет, Зенит не занес денежку СЭ сразу после свистка. Зенит занес денежку в СЭ еще перед сезоном)

    03.08.2025

  • Leonard Leonard

    Честно говоря, этот Зенит пихают в спину с такой силой…

    03.08.2025

  • Алексей Богданов

    А тут либо пенальти, либо юбилей переносить)))

    03.08.2025

  • Павел Леонидович

    бобер, ты придурок

    03.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    семак иди в ж...или на х....как хочешь ---тупое глупое животное

    03.08.2025

  • aug081266

    Да,чистый пеналь...И он на совести Кругового...Так нельзя было играть...

    03.08.2025

  • sergsteed

    мантуан ждал касания и нарисовал.чистяков тоже ждал

    03.08.2025

  • Велибор

    Бобровая струя быстренько оправдала беспредел.

    03.08.2025

  • Contr

    Газ отключат.

    03.08.2025

  • Leonard Leonard

    Удалят коментарий?

    03.08.2025

  • Leonard Leonard

    Лёша Миллер и до Спортэкспресса добрался.

    03.08.2025

  • hаnt64

    А вот и Бобров подтянулся хрюкнуть, что пенальти был правильный. Какой ничтожный человечишко!

    03.08.2025

