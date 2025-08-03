«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России-2025/26.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Мрезиг, Глушков, Пальцев, Магомедов, Агаларов, Джавад.

«Ахмат»: Шелия, Сидоров, Гандри, Ибишев, Богосавац, Силва, Келиано, Касинтура, Самородов, Конате, Садулаве.

Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» (Каспийск, Россия). Начало — в 20.30 по московскому времени.