Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:48

Журова заявила, что с удовольствием оформит Fan ID

Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о введении карты болельщика (Fan ID) для посещения спортивных матчей.

«С удовольствием оформлю Fan ID. Хочу пройти эту процедуру, потому что видела тот порядок, который был предложен правительством. Я оформляла его и на Олимпиаду, и на чемпионат мира по футболу, который был в России. Помню, насколько это было быстро и не составляло никаких проблем, чтобы получить Fan ID. Поэтому хочется посмотреть, как это будет сегодня. Что по поводу сбоя, то в первый день всегда можно любую систему взорвать. Все сразу подали, и отчасти что-то там не выдержало. Этим нужно заниматься, чтобы этих сбоев не было. Думаю, они должны справятся с этим», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на Госуслугах. Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале. Однако многие пользователи сообщают, что в понедельник происходит сбой во время попытки сделать себе карту болельщика на сайте Госуслуг.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Футбол
Fan ID (паспорт болельщика)
Светлана Журова
8
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Военкоматчики шутили: «В танк не влезет». Эксперт рассказал, как и где будет служить вратарь Иван Федотов
Материалы сюжета: Fan ID в российском футболе: главное
Роднина — о Fan ID: «Я похожа на футбольного болельщика? Никогда не планировала его оформлять»
«Локомотив» накроет места активных фанатов на домашних матчах баннером с цифрой 12
Оформление Fan ID для посещения матчей РПЛ стартует 4 июля
ЦСКА выступил с заявлением по поводу бойкота фанатами матчей из-за внедрения Fan ID
Дюков прокомментировал решение фанатов «Динамо» бойкотировать матчи из-за Fan ID
В «Динамо» отреагировали на решение фанатов клуба бойкотировать матчи из-за Fan ID
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент Лукаса Фассона рассказал об адаптации защитника в «Локомотиве»
Дзюба не захотел подписывать контракт с клубом из Китая. Ему предлагали 2 миллиона долларов в год
Юран ответил на заявление Селюка о том, что тренер собирает с игроков деньги: «Я его не знаю»
Ассистент главного тренера «Динамо» Филипович рассказал о первых впечатлениях от клуба
Помощник главного тренера «Динамо» рассказал о тренерском штабе бело-голубых
Бывший форвард «Спартака» Давыдов подпишет контракт с «Химками» на один год
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший форвард «Спартака» Давыдов подпишет контракт с «Химками» на один год

Помощник главного тренера «Динамо» рассказал о тренерском штабе бело-голубых
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости