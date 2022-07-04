Журова заявила, что с удовольствием оформит Fan ID
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о введении карты болельщика (Fan ID) для посещения спортивных матчей.
«С удовольствием оформлю Fan ID. Хочу пройти эту процедуру, потому что видела тот порядок, который был предложен правительством. Я оформляла его и на Олимпиаду, и на чемпионат мира по футболу, который был в России. Помню, насколько это было быстро и не составляло никаких проблем, чтобы получить Fan ID. Поэтому хочется посмотреть, как это будет сегодня. Что по поводу сбоя, то в первый день всегда можно любую систему взорвать. Все сразу подали, и отчасти что-то там не выдержало. Этим нужно заниматься, чтобы этих сбоев не было. Думаю, они должны справятся с этим», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на Госуслугах. Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале. Однако многие пользователи сообщают, что в понедельник происходит сбой во время попытки сделать себе карту болельщика на сайте Госуслуг.
21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
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12
|Урал
|0
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -