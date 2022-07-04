Журова заявила, что с удовольствием оформит Fan ID

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о введении карты болельщика (Fan ID) для посещения спортивных матчей.

«С удовольствием оформлю Fan ID. Хочу пройти эту процедуру, потому что видела тот порядок, который был предложен правительством. Я оформляла его и на Олимпиаду, и на чемпионат мира по футболу, который был в России. Помню, насколько это было быстро и не составляло никаких проблем, чтобы получить Fan ID. Поэтому хочется посмотреть, как это будет сегодня. Что по поводу сбоя, то в первый день всегда можно любую систему взорвать. Все сразу подали, и отчасти что-то там не выдержало. Этим нужно заниматься, чтобы этих сбоев не было. Думаю, они должны справятся с этим», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на Госуслугах. Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале. Однако многие пользователи сообщают, что в понедельник происходит сбой во время попытки сделать себе карту болельщика на сайте Госуслуг.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.