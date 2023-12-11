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Сегодня, 11:20

Помощник Федотова назвал лучшего русского центрального защитника РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков назвал имя лучшего русского защитника РПЛ.

«Лучший полузащитник РПЛ? Роша. Если из русских? Думаю, на данный момент Солдатенков. Знал ли, что у Роши до ЦСКА был опыт игры опорником? Да, и использовали в этой роли, например со «Спартаком». Хотя планировали, что будем поднимать Муху, Келлвена по флангу еще выше, а Обляков будет искать мяч между линиями. Роша с Мозесом должны были отдавать Игорю или сами получать мяч от него и направлять атаки через фланг. Но вот парадокс. Вроде бы анализируем соперника. В трех матчах они допускали определенную схему развития атаки — а с нами это не работает. И так в большинстве случаев: готовишься, а это не проходит», — приводит слова приводит слова Искакова Sport24.

28-летний Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 очка и отдал одну результативную передачу.

26-летний Солдатенков присоединился к «Крыльям Советов» в августе 2020 года. В сезоне-2023/24 он сыграл за самарский клуб 21 матч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603455-pomoshchnik-fedotova-nazval-luchshego-russkogo-tsentralnogo-zashchitnika-rpl-on-ne-iz-tsska
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Солдатенков
Виллиан Роша
5
3
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
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Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Краснодар

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П
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Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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