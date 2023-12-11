Помощник Федотова назвал лучшего русского центрального защитника РПЛ

Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков назвал имя лучшего русского защитника РПЛ.

«Лучший полузащитник РПЛ? Роша. Если из русских? Думаю, на данный момент Солдатенков. Знал ли, что у Роши до ЦСКА был опыт игры опорником? Да, и использовали в этой роли, например со «Спартаком». Хотя планировали, что будем поднимать Муху, Келлвена по флангу еще выше, а Обляков будет искать мяч между линиями. Роша с Мозесом должны были отдавать Игорю или сами получать мяч от него и направлять атаки через фланг. Но вот парадокс. Вроде бы анализируем соперника. В трех матчах они допускали определенную схему развития атаки — а с нами это не работает. И так в большинстве случаев: готовишься, а это не проходит», — приводит слова приводит слова Искакова Sport24.

28-летний Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 очка и отдал одну результативную передачу.

26-летний Солдатенков присоединился к «Крыльям Советов» в августе 2020 года. В сезоне-2023/24 он сыграл за самарский клуб 21 матч и отдал одну результативную передачу.