Полузащитнику «Крыльев Советов» Ракову сделали операцию

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков успешно перенес операцию после травмы ноги и записал видеообращение к болельщикам, сообщает клубная пресс-служба.

«Ребята, всем привет. Операция прошла успешно. Постараюсь максимально быстро восстановиться и снова радовать вас забитыми голами и победами», — сказал 20-летний футболист.

В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», в 10 матчах забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Арендное соглашение с самарцами рассчитано до 30 июня 2026 года. В последний раз Раков выходил на поле в матче чемпионата России с махачкалинским «Динамо» 1 ноября.