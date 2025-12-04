Семак: «Мне кажется, что все получают достаточно игровой практики для того, чтобы проявить себя»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о распределении игрового времени среди футболистов.

«По сути у нас из 20 игроков, которые находятся в обойме, восемь игроков, которые сыграли больше 50 процентов — от 50 до 70 процентов, наверное, 11 игроков — от 30 процентов до 50, и только три игрока, которые играли меньше 30 процентов общего игрового времени во всех турнирах, которые есть. Мне кажется, что все получают достаточно игровой практики для того, чтобы проявить себя», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

«Зенит» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.