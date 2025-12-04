Семак — о трансферной политике «Зенита»: «Клуб никого никогда не держал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферной политике сине-бело-голубых.

«Сейчас будет пауза, кто-то из игроков, которые, не получают достаточно игрового времени, изъявит желание сменить обстановку. Клуб никого никогда не держал. Любой игрок при необходимости может подойти при соответствующем предложении, которое будет устраивать клуб и игрока и, конечно, может поменять место работы. Кто-то может добавиться к нам, посмотрим. Конечно, варианты определенные есть. И вектор работы, который нужно сделать, тоже есть. Получится или нет, посмотрим», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

По словам главного тренера, сейчас в «Зените» уже есть понимание по поводу возможных решений на трансферном рынке в отношении отдельных игроков.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 36 очков после 17 игр.