Жерсон — об оскорблениях фанатов «Фламенго»: «Я называю это любовью»
Полузащитник «Зенита» Жерсон в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на оскорбления фанатов «Фламенго» перед переходом в петербургский клуб.
— Перед вылетом в США на клубный чемпионат мира фанаты «Фламенго» оскорбляли тебя, называли наемником, предателем и иудой, а также печатали фальшивые банкноты. С какими эмоциями за всем этим наблюдал? Судя по видео в соцсетях, выглядело очень жестко.
— Знаешь, как я это называю? Любовью. Это тоже форма выражения любви болельщиков. Считаю, что у них есть полное право протестовать. Да, в некоторых моментах они перешли грань: называли меня продажным, печатали те самые фальшивые купюры. Немного перегнули палку. Но нельзя смешивать группу из пяти человек, которые этим занимались, со всей огромной торсидой «Фламенго», с которой у меня прекрасные отношения. Любил, люблю и буду любить этот клуб. Мы вместе достигли больших высот, прожили много славных моментов, и эти воспоминания никто у меня не отнимет. Больше всего меня расстраивало то, что все это видела и слышала моя дочь — она точно такого не заслуживала. Вот что выводило меня из себя. Но если бы не этот момент, лично у меня оказалось бы почти ноль реакции. Зная, откуда я пришел, через что прошел, как иногда у моей семьи не было денег и даже еды, и все равно меня это не остановило... Поверьте, такие вещи не могли бы меня всерьез потревожить. Повторю: у тех болельщиков есть право выражать свое мнение, и на мои чувства к «Фламенго» это никак не повлияло.
28-летний Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Хавбек забил 2 гола в 15 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт бразильца действует до конца июня 2030 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1