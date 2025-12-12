Жерсон — об оскорблениях фанатов «Фламенго»: «Я называю это любовью»

Полузащитник «Зенита» Жерсон в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на оскорбления фанатов «Фламенго» перед переходом в петербургский клуб.

— Перед вылетом в США на клубный чемпионат мира фанаты «Фламенго» оскорбляли тебя, называли наемником, предателем и иудой, а также печатали фальшивые банкноты. С какими эмоциями за всем этим наблюдал? Судя по видео в соцсетях, выглядело очень жестко.

— Знаешь, как я это называю? Любовью. Это тоже форма выражения любви болельщиков. Считаю, что у них есть полное право протестовать. Да, в некоторых моментах они перешли грань: называли меня продажным, печатали те самые фальшивые купюры. Немного перегнули палку. Но нельзя смешивать группу из пяти человек, которые этим занимались, со всей огромной торсидой «Фламенго», с которой у меня прекрасные отношения. Любил, люблю и буду любить этот клуб. Мы вместе достигли больших высот, прожили много славных моментов, и эти воспоминания никто у меня не отнимет. Больше всего меня расстраивало то, что все это видела и слышала моя дочь — она точно такого не заслуживала. Вот что выводило меня из себя. Но если бы не этот момент, лично у меня оказалось бы почти ноль реакции. Зная, откуда я пришел, через что прошел, как иногда у моей семьи не было денег и даже еды, и все равно меня это не остановило... Поверьте, такие вещи не могли бы меня всерьез потревожить. Повторю: у тех болельщиков есть право выражать свое мнение, и на мои чувства к «Фламенго» это никак не повлияло.

28-летний Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Хавбек забил 2 гола в 15 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт бразильца действует до конца июня 2030 года.