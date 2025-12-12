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Жерсон — о слухах по поводу возможного ухода из «Зенита»: «Эти новости высосаны из пальца»

Роман Кольцов
Корреспондент
Жерсон.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал «СЭ», как отреагировал на слухи о своем возможном переходе в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

В сентябре и октябре появилась информация об интересе к 28-летнему бразильцу со стороны «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада».

— Чего мы только не читали в первые месяцы после трансфера: «Жерсон тоскует по родине», «Жерсон хочет в Саудовскую Аравию», «У Жерсона проблемы с лишним весом». До тебя это все наверняка доносилось — как реагировал?

— Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Все, чего желаю, — работать спокойно, в тишине. Весь мой круг общения — это семья и друзья. Не общаюсь ни с какими журналистами, поэтому не понимаю, откуда они берут информацию о том, чего хочу или не хочу. Я предельно честен и откровенен с тобой. Поверь: если однажды что-то случится и возникнет желание что-то поменять, первое, что сделаю, — приду к президенту клуба, председателю правления, к людям, принимающим решения, и скажу об этом честно, напрямую. Не стану выходить к журналистам и пытаться влиять на ситуацию через прессу. Это не мой стиль, так никогда не поступал и не собираюсь. Поэтому такие новости меня раздражали, потому что они высосаны из пальца и создают лишний шум вокруг моего имени. Мне хотелось просто спокойно работать. Потом случилась травма, и мне нужно было в спокойном режиме, с чистой головой сосредоточиться на восстановлении, чем я и занимался. Мир футбола таков, что вокруг постоянно появляются выдуманные истории, но с этим ничего не поделаешь — остается стараться не обращать внимания и делать свое дело.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Хавбек забил 2 гола в 15 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах. Контракт бразильца действует до конца июня 2030 года.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Жерсон.«Меня раздражали новости о Саудовской Аравии». Первое большое интервью Жерсона в России

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Жерсон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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