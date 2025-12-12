Жерсон — о слухах по поводу возможного ухода из «Зенита»: «Эти новости высосаны из пальца»
Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал «СЭ», как отреагировал на слухи о своем возможном переходе в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
В сентябре и октябре появилась информация об интересе к 28-летнему бразильцу со стороны «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада».
— Чего мы только не читали в первые месяцы после трансфера: «Жерсон тоскует по родине», «Жерсон хочет в Саудовскую Аравию», «У Жерсона проблемы с лишним весом». До тебя это все наверняка доносилось — как реагировал?
— Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Все, чего желаю, — работать спокойно, в тишине. Весь мой круг общения — это семья и друзья. Не общаюсь ни с какими журналистами, поэтому не понимаю, откуда они берут информацию о том, чего хочу или не хочу. Я предельно честен и откровенен с тобой. Поверь: если однажды что-то случится и возникнет желание что-то поменять, первое, что сделаю, — приду к президенту клуба, председателю правления, к людям, принимающим решения, и скажу об этом честно, напрямую. Не стану выходить к журналистам и пытаться влиять на ситуацию через прессу. Это не мой стиль, так никогда не поступал и не собираюсь. Поэтому такие новости меня раздражали, потому что они высосаны из пальца и создают лишний шум вокруг моего имени. Мне хотелось просто спокойно работать. Потом случилась травма, и мне нужно было в спокойном режиме, с чистой головой сосредоточиться на восстановлении, чем я и занимался. Мир футбола таков, что вокруг постоянно появляются выдуманные истории, но с этим ничего не поделаешь — остается стараться не обращать внимания и делать свое дело.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Хавбек забил 2 гола в 15 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах. Контракт бразильца действует до конца июня 2030 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1