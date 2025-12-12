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Фомин: «Будет отлично, если Гусев останется тренером «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Динамо» Даниил Фомин отметил, что для команды будет хорошо, если Ролан Гусев останется на посту главного тренера.

«Мне кажется, очень маленький срок был у Ролана Александровича — ему тяжело было что-то поменять. Тем более в период его работы был плотный календарь — помимо трех матчей чемпионата играли в Кубке посреди недели. Особо не тренировались — в основном восстановление и матчи. Больше работали в этот период над психологией. Если Ролан Александрович останется, это будет отлично для нас», — цитируют «Известия» Фомина.

17 ноября Валерий Карпин объявил об отставке с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года. Исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев, под руководством которого команда провела 4 матча: 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.

Источник: «Известия»
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Даниил Фомин
Ролан Гусев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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