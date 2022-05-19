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Вендел: «Обидно остаться без возможности сыграть с «Барселоной» или «Реалом»

Полузащитник «Зенита» Вендел сожалеет, что Россия не будет представлена в еврокубках в сезоне-2022/23
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» выразил сожаление оттого, что Россия не будет представлена в еврокубках в сезоне-2022/23.

— Как ты думаешь, уровень РПЛ упадет из-за отсутствия международных матчей? — вопрос Венделу.

— Может быть, да, может быть, нет. Обидно остаться без возможности сыграть против «Барселоны» или «Реала», но ничего не поделаешь. Как я уже сказал, надо работать и вновь становиться чемпионами, чтобы, возможно, через один сезон вернуться в еврокубки.

— У тебя нет опасений, что из-за отсутствия еврокубков в Европе и в сборной Бразилии перестанут следить за тобой?

— Каждый футболист мечтает выступать в национальной сборной, и я не исключение. Если играть важную роль в своем клубе и отдавать всего себя на сто процентов, рано или поздно есть шанс получить туда вызов. Конечно, Лига чемпионов очень помогает в этом, но я верю, что упорный труд однажды подарит мне такую возможность.

Вендел во&nbsp;время празднование чемпионства &laquo;Зенита&raquo;. Вендел: «У нас отняли мечту, отобрав Лигу чемпионов. Но я никуда не уйду из «Зенита»

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы. Кроме того, зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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