Вендел: «Обидно остаться без возможности сыграть с «Барселоной» или «Реалом»

Полузащитник «Зенита» Вендел сожалеет, что Россия не будет представлена в еврокубках в сезоне-2022/23

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» выразил сожаление оттого, что Россия не будет представлена в еврокубках в сезоне-2022/23.

— Как ты думаешь, уровень РПЛ упадет из-за отсутствия международных матчей? — вопрос Венделу.

— Может быть, да, может быть, нет. Обидно остаться без возможности сыграть против «Барселоны» или «Реала», но ничего не поделаешь. Как я уже сказал, надо работать и вновь становиться чемпионами, чтобы, возможно, через один сезон вернуться в еврокубки.

— У тебя нет опасений, что из-за отсутствия еврокубков в Европе и в сборной Бразилии перестанут следить за тобой?

— Каждый футболист мечтает выступать в национальной сборной, и я не исключение. Если играть важную роль в своем клубе и отдавать всего себя на сто процентов, рано или поздно есть шанс получить туда вызов. Конечно, Лига чемпионов очень помогает в этом, но я верю, что упорный труд однажды подарит мне такую возможность.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы. Кроме того, зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России.