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Вендел намерен подписать новый контракт с «Зенитом» в будущем

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» назвал цель на ближайшие три сезона.

— Весной ты летал домой. Как добирался и как возвращался? Были сложности с этим? — вопросы Венделу.

— Нет, никаких сложностей, все прошло спокойно.

— Твой контракт с «Зенитом» действует еще три года. Какие у тебя цели на оставшиеся три года?

— Выиграть как можно больше трофеев и подписать новый контракт с «Зенитом».

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В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца четыре гола и пять голевых передач в 35 матчах за питерский клуб во всех турнирах.

Он перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
0
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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