Вендел намерен подписать новый контракт с «Зенитом» в будущем

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» назвал цель на ближайшие три сезона.

— Весной ты летал домой. Как добирался и как возвращался? Были сложности с этим? — вопросы Венделу.

— Нет, никаких сложностей, все прошло спокойно.

— Твой контракт с «Зенитом» действует еще три года. Какие у тебя цели на оставшиеся три года?

— Выиграть как можно больше трофеев и подписать новый контракт с «Зенитом».

В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца четыре гола и пять голевых передач в 35 матчах за питерский клуб во всех турнирах.

Он перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года.