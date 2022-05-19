«Локомотив» поздравил Бориса Ротенберга с днем рождения: «Земля вращается, потому что он по ней ходит!»

Московский «Локомотив» в своем Telegram-канале поздравил с днем рождения защитника Бориса Ротенберга. Сегодня, 19 мая, футболисту исполнилось 36 лет.

«Мы поздравляем Бориса с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, скорейшего восстановления, личного счастья, успехов, всегда оставаться на позитиве, новых кубков и только побед в составе «железнодорожников»!» — говорится в сообщении.

В составе «Локомотива» футболист выступает с 2016 года. Его контракт с командой истекает летом 2022 года. В этом сезоне он не провел ни одной игры в РПЛ.