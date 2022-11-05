Андрей Мостовой назвал супернеожиданным поражение от «Ахмата»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал домашнее поражение от «Ахмата» в матче 16-го тура РПЛ (1:2).
— Что произошло в первые десять минут?
— Просто команда не вышла на поле. Нокдаун получили. Помню, в домашнем матче с «Бетисом» в Лиге Европы было так же. Пришлось переламывать ход встречи героическими усилиями. Попытались, но не дожали.
— С какой установкой выходил на второй тайм?
— Да тут не надо было ничего объяснять. Я атакующий игрок. Что нужно делать? Брать игру на себя, обострять. Попытался, как мог.
— У тебя день рождения. Настраивался забить именно сегодня?
— Да. Впервые в мой день рождения я играю. Сделал себе подарок, но не получилось выиграть.
— Первое поражение в чемпионате. Насколько болезненно?
— Я настраивался пройти чемпионат без поражений. Должны были это сделать — для этого были все возможности и силы. И тут такое супернеожиданное поражение.
«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2