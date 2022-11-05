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Сегодня, 19:25

Андрей Мостовой назвал супернеожиданным поражение от «Ахмата»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал домашнее поражение от «Ахмата» в матче 16-го тура РПЛ (1:2).

— Что произошло в первые десять минут?

— Просто команда не вышла на поле. Нокдаун получили. Помню, в домашнем матче с «Бетисом» в Лиге Европы было так же. Пришлось переламывать ход встречи героическими усилиями. Попытались, но не дожали.

— С какой установкой выходил на второй тайм?

— Да тут не надо было ничего объяснять. Я атакующий игрок. Что нужно делать? Брать игру на себя, обострять. Попытался, как мог.

— У тебя день рождения. Настраивался забить именно сегодня?

— Да. Впервые в мой день рождения я играю. Сделал себе подарок, но не получилось выиграть.

— Первое поражение в чемпионате. Насколько болезненно?

— Я настраивался пройти чемпионат без поражений. Должны были это сделать — для этого были все возможности и силы. И тут такое супернеожиданное поражение.

«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
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Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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