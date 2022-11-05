Семак: «Все дифирамбы, которые поются, отвлекают игроков от важной и главной цели — выходить на каждый матч, как на последний»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды после поражения от «Ахмата» в матче 16-го тура РПЛ (1:2).
— Против «Ахмата» ничья и поражение. По сути, возможно, ни одна команда так не сыграет с «Зенитом» в этом сезоне. Как вы это объясняете, есть ли в «Ахмате» какой-то феномен?
— Нет, никакого феномена нет. Каждый сезон это какая-то команда, которая у нас отбирает очки. Был «Рубин», с которым мы сыграли вничью и проиграли. То «Сочи» с ничьей и поражением. В этом году «Ахмат». Каждый год ситуация, к сожалению, для нас повторяется.
— Как Чистяков отреагировал на замену? Вы настолько разочарованы игрой Алипа, что не выпускали его?
— Абсолютно нет. Мы в уме держали какие-то тактические перестроения, которые можно сделать с Дугласом, а с Алипом нет. Естественно, мы проигрывали; поэтому нужно было максимально усиливать атакующую линию. Поэтому мы сняли Караваева — Кузяев более атакующий игрок. Поэтому те решения, которые были, направлены на атаку.
— Когда вы видите такой большой отрыв после 1 круга, была ли какая-то дополнительная мотивация помимо главной: титул, вторая звезда.
— Это все сопутствующие результаты. Все рекорды или дифирамбы, которые поются, естественно, отвлекают игроков от важной и главной цели — выходить на каждый матч, как на последний и показывать хорошую игру. Здесь нам нужно всем стремиться, чтобы мы видели надежность и качество нашей игры в каждом матче. Тогда и результат будет. По поводу всех рекордов, наша задача — выиграть чемпионат. Никто из нас не думает, что будет легко. Мы можем проиграть абсолютно любой команде при определенном стечении обстоятельств. Наше дело минимизировать количество матчей, в которых мы будем терять очки. Что будет в конце сезона — посмотрим. На сегодняшний день мы точно не готовы пройти весь сезон без поражений.
— Вы сказали, что дифирамбы отвлекают ребят. Вы это чувствовали на протяжении этой недели? Или почувствовали в первые 10-15 минут сегодняшнего матча.
— Первые 10 минут это было отчетливо. Что касается чувств, доля всех тренеров те матчи удачные, где есть выплеск эмоций: важные матчи или какая-то серия. Это ситуация, которые-то всегда добавляет работы. Проще готовиться, когда команда собрана в тонус. Конечно, есть некое самоуспокоение. Нужно двигаться. Сложные матчи, с волнением ждешь матчей, который был, например, сегодня.
«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Сергея Семака одержали 12 побед и трижды сыграли вничью.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2