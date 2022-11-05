Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:13

Семак: «Все дифирамбы, которые поются, отвлекают игроков от важной и главной цели — выходить на каждый матч, как на последний»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды после поражения от «Ахмата» в матче 16-го тура РПЛ (1:2).

— Против «Ахмата» ничья и поражение. По сути, возможно, ни одна команда так не сыграет с «Зенитом» в этом сезоне. Как вы это объясняете, есть ли в «Ахмате» какой-то феномен?

— Нет, никакого феномена нет. Каждый сезон это какая-то команда, которая у нас отбирает очки. Был «Рубин», с которым мы сыграли вничью и проиграли. То «Сочи» с ничьей и поражением. В этом году «Ахмат». Каждый год ситуация, к сожалению, для нас повторяется.

— Как Чистяков отреагировал на замену? Вы настолько разочарованы игрой Алипа, что не выпускали его?

— Абсолютно нет. Мы в уме держали какие-то тактические перестроения, которые можно сделать с Дугласом, а с Алипом нет. Естественно, мы проигрывали; поэтому нужно было максимально усиливать атакующую линию. Поэтому мы сняли Караваева — Кузяев более атакующий игрок. Поэтому те решения, которые были, направлены на атаку.

— Когда вы видите такой большой отрыв после 1 круга, была ли какая-то дополнительная мотивация помимо главной: титул, вторая звезда.

— Это все сопутствующие результаты. Все рекорды или дифирамбы, которые поются, естественно, отвлекают игроков от важной и главной цели — выходить на каждый матч, как на последний и показывать хорошую игру. Здесь нам нужно всем стремиться, чтобы мы видели надежность и качество нашей игры в каждом матче. Тогда и результат будет. По поводу всех рекордов, наша задача — выиграть чемпионат. Никто из нас не думает, что будет легко. Мы можем проиграть абсолютно любой команде при определенном стечении обстоятельств. Наше дело минимизировать количество матчей, в которых мы будем терять очки. Что будет в конце сезона — посмотрим. На сегодняшний день мы точно не готовы пройти весь сезон без поражений.

— Вы сказали, что дифирамбы отвлекают ребят. Вы это чувствовали на протяжении этой недели? Или почувствовали в первые 10-15 минут сегодняшнего матча.

— Первые 10 минут это было отчетливо. Что касается чувств, доля всех тренеров те матчи удачные, где есть выплеск эмоций: важные матчи или какая-то серия. Это ситуация, которые-то всегда добавляет работы. Проще готовиться, когда команда собрана в тонус. Конечно, есть некое самоуспокоение. Нужно двигаться. Сложные матчи, с волнением ждешь матчей, который был, например, сегодня.

«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Сергея Семака одержали 12 побед и трижды сыграли вничью.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Сергей Семак
ФК Ахмат
ФК Зенит
5
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин повторил суперрекорд Горди Хоу. Никто не забивал больше за один клуб
Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контракта
Le Figaro рассказала о мерзнущих и голодающих французских военных
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Российские разведчики уничтожили отряд иностранных наемников в зоне СВО
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Андрей Мостовой назвал супернеожиданным поражение от «Ахмата»
Кукуян и Панин больше года не судили матчи «Ахмата». После скандала в Казани
Агент Синьков: «Сегодня вся страна увидела, кто такой Миладинович»
Ташуев: «Выиграли и выиграли. «Зенит» сам посчитает свои проблемы»
Семак: «Что касается второго пропущенного гола, там Чистяков виноват на все сто»
Петржела — о поражении от «Ахмата»: «Зенит» все равно будет доминировать, чего не могу сказать о «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кукуян и Панин больше года не судили матчи «Ахмата». После скандала в Казани

Андрей Мостовой назвал супернеожиданным поражение от «Ахмата»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости