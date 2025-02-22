Тимур Аюпов: «Как бы это парадоксально ни звучало, в РПЛ играть легче, чем в ФНЛ»

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов сравнил РПЛ и первую лигу.

«В чем главное различие РПЛ и ФНЛ? Как бы это парадоксально ни звучало, в РПЛ играть легче, чем в ФНЛ. В РПЛ больше игровых команд, где подбор футболистов позволяет играть в футбол. В ФНЛ же меньше мысли и больше беготни, а также акцента на борьбу и физические показатели. Поэтому с моей точки зрения, играть в РПЛ приятнее и легче, чем в ФНЛ», — приводит слова Аюпова «РБ Спорт».

После 21 тура первой лиги «Урал» с 37 очком занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на 8 баллов.