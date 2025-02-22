Владелец «Акрона» опроверг информацию о переговорах с Дзюбой по продлению контракта

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов прокомментировал новость о том, что клуб ведет переговоры с нападающим Артемом Дзюбой по продлению контракта.

«Ведем ли переговоры по продлению контракта с Дзюбой? Пока нет, не ведем», — приводит слова Морозова «ВсеПроСпорт».

Текущий контракт Дзюбы с клубом рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне 36-летний футболист забил 3 мяча в 11 матчах за «Акрон».