Агент Тюкавина: «Варианты на лето прорабатываются»
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что зимой возможный трансфер нападающего «Динамо» Константина Тюкавина не обсуждался.
«Зимой это не обсуждалось. На лето варианты прорабатывались? Они прорабатываются, но что сейчас наперед говорить», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч за «Динамо», в которых забил 8 голов и отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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|14-7
|21
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|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
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|2
|6
|1
|12-11
|12
|
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|9
|3
|2
|4
|14-12
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|
9
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|9
|2
|5
|2
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|11
|
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|9
|2
|4
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|
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|9
|1
|6
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|9
|
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|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
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|
16
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|9
|0
|3
|6
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
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|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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