Агент Тюкавина: «Варианты на лето прорабатываются»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что зимой возможный трансфер нападающего «Динамо» Константина Тюкавина не обсуждался.

«Зимой это не обсуждалось. На лето варианты прорабатывались? Они прорабатываются, но что сейчас наперед говорить», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч за «Динамо», в которых забил 8 голов и отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.