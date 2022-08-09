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Сегодня, 18:07

Полузащитник «Торпедо» Енин рассказал, чего не хватило команде для победы над «Химками»

Микеле Антонов
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Химок» в матче 4-го тура РПЛ (1:3).

«Все складывалось в очень хорошем русле. Первые 10-15 минут до пропущенного гола мы немного потеряли контроль мяча, ритм игры. «Химки» нас немного поджали, но гол в наши ворота нас разбудил: начали контролировать матч, угрожать воротам, были моменты. Во втором тайме мы еще больше начали угрожать и бить по воротам. Но мяч не шел. Тут происходят замены и мы получаем 2 гола быстрых и все, игра была уже закончена», — сказал Енин «СЭ».

Также Енин рассказал, чего не хватило команде для победы.

«Нам не хватило завершения. Не знаю, с чем это связано. Может, опыт, может, еще что-то. Хотя были острые моменты: Саня Рязанцев бил головой, были хорошие подходы. Не знаю, с чем это связано. Будем работать над завершением атак, реализацией атак. Если бы из тех моментов, которые мы имели, забили бы хотя бы 20-30%, мы вели бы в счете и игра складывалась бы по-другому», — добавил Енин.

«Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 1 очком.
В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет с «Оренбургом» 14 августа.

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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
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7
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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