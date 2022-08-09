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Сегодня, 18:15

Енин: «Как «Торпедо» набирать очки? Выходить и выдавать в каждой игре максимум»

Мария Куцубеева
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, чего не хватает команде для победы.

«Как набирать очки? Выходить и выдавать в каждой игре максимум. Надо, чтобы каждый игрок выходил и выигрывал единоборства у своего оппонента. Просто отдавать максимум эмоций и победы придут. Надо не вешать нос и идти дальше!» — сказал Енин «СЭ».

«Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 1 очком.
В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет с «Оренбургом» 14 августа.

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 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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П
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Батраз Гурциев

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И К Ж
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Урал

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