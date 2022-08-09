Енин: «Как «Торпедо» набирать очки? Выходить и выдавать в каждой игре максимум»

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, чего не хватает команде для победы.

«Как набирать очки? Выходить и выдавать в каждой игре максимум. Надо, чтобы каждый игрок выходил и выигрывал единоборства у своего оппонента. Просто отдавать максимум эмоций и победы придут. Надо не вешать нос и идти дальше!» — сказал Енин «СЭ».

«Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 1 очком.

В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет с «Оренбургом» 14 августа.