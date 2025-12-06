«Ростов» объявил о продлении контракта с главным тренером Альбой

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба продлил контракт с клубом, сообщила пресс-служба желто-синих.

Срок нового соглашения со специалистом не уточняется.

Ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после матча 18-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (2:0) объявил, что Альба продолжит работу на посту главного тренера «Ростова».

Испанец работает в «Ростове» с 2018 года, в феврале 2025-го он возглавил команду после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина. Предыдущее соглашение Альбы с клубом было рассчитано до 15 декабря 2025 года.

После 18 матчей желто-синие с 21 очком занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.