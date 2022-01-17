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Геркус: «На что Зе Луишу обижаться, свободный агент, с кучей денег»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на интервью экс-нападающего московской команды Зе Луиша.

«Мне был непонятен трансфер Зе Луиша с самого начала. Он игрок неплохой был в свое время, но в «Порту» он присел. Это надо у Кикнадзе спрашивать, зачем он брал.

У клуба своя логика. Контракты разрываются, старая команда продается, набирается новая. Зе Луиш точно был одним из тех, кто стоял первым на выход. Так что чего ему обижаться. Я бы радовался. Свободный агент, с кучей денег", — приводит слова Геркуса «Чемпионат».

Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020 года, на его счету один гол и две результативные передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4578747-gerkus-na-chto-ze-luishu-obizhatsya-on-svobodnyj-agent-s-kuchej-deneg.html
Зе Луиш
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
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