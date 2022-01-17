Геркус: «На что Зе Луишу обижаться, свободный агент, с кучей денег»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на интервью экс-нападающего московской команды Зе Луиша.

«Мне был непонятен трансфер Зе Луиша с самого начала. Он игрок неплохой был в свое время, но в «Порту» он присел. Это надо у Кикнадзе спрашивать, зачем он брал.

У клуба своя логика. Контракты разрываются, старая команда продается, набирается новая. Зе Луиш точно был одним из тех, кто стоял первым на выход. Так что чего ему обижаться. Я бы радовался. Свободный агент, с кучей денег", — приводит слова Геркуса «Чемпионат».

Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020 года, на его счету один гол и две результативные передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.