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Круговой: «Вендел, скорее всего, не вернется. Это большая потеря для «Зенита»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что полузащитник Вендел не вернется в расположение петербургской команды.

«Не общался с Венделом по поводу его будущего. Думаю, скорее всего, он не вернется, будет искать новую команду. Конечно, это большая потеря. Вендел — достойный игрок, много делает для команды. Но у нас приезжают новички, тоже из Бразилии. Думаю, они окажутся не хуже, будут раскрываться. Тем более все молодые», — цитирует Кругового Sport24.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-krugovoy-venzel-skoreye-vsego-ne-vernetsya-budet-iskat-novuyu-komandu-eto-bolshaya-poterya-dlya-zenita
Данил Круговой
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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