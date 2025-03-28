Литвинов: «Большая часть России хочет, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» объяснил, почему красно-белые должны стать чемпионами в этом сезоне.

«Спартак» должен стать чемпионом, потому что большая часть России этого хочет! А нам хочется сделать такой праздник. Помню, как я приехал в Воронеж после победы в Кубке России — каждый третий прохожий ко мне подходил и поздравлял. Провел там незабываемую неделю», — сказал Литвинов «СЭ».

После 21 тура «Зенит» с 43 очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая идущему на втором месте «Спартаку» (43) по дополнительным показателям.