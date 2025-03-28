Литвинов о возможном уходе Угальде: «Он хочет играть в «Спартаке», но предложения из Европы бывают нечасто»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал об общении с нападающим Манфредом Угальде о его возможном уходе из команды.

— Открытие сезона в «Спартаке» — Манфред Угальде. У тебя не было опасений, что он уйдет зимой?

— Двоякая ситуация. Я понимал, что он очень важен и нужен «Спартаку» в чемпионской гонке. Но когда идут все эти разговоры о Европе, о предложениях — думаешь: как будет круто, если у него получится!

— Ты узнавал у Угальде, что происходило на самом деле?

— Подходил, общался. Спрашивал, хочет ли он уходить, — Угальде был растерян. Говорил: с одной стороны, хочет играть в «Спартаке». А с другой, такие предложения из Европы бывают нечасто. В любом случае я счастлив, что он остался с нами.

В нынешнем сезоне Угальде сыграл 25 матчей за московскую команду во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 3 результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.

26 марта журналист Фабрицио Романо сообщал, что зимой Угальде интересовались «Монако» и «ПСЖ».