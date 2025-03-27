Косицын — о расистском скандале в матче «Факел» — «Зенит»: «Семак публично не извинился, а это стоит сделать»

Стендап-комик, болельщик «Спартака» Роман Косицын поделился с «СЭ» мнением о скандальном инциденте в матче 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (0:2).

Во втором тайме встречи полузащитник питерцев Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес болельщиков воронежской команды, который он показал в ответ на расистские выкрики.

27-летнего бразильца дисквалифицировали на 2 матча (1 условно). Также КДК РФС оштрафовал «Факел» на 1 миллион рублей за поведение фанатов и принял решение о том, что команда из Воронежа проведет один домашний матч без зрителей.

«Первое, что хочется сказать: Семак публично не извинился. А это стоит сделать. Он говорил, что игрок «Факела» позволял себе расистские оскорбления, а футболист этого не делал. После такого надо извиняться. Причем Семаку это не свойственно, он интеллигентный человек.

Во-вторых, наказание для «Факела» в виде матча без зрителей — это абсурд, конечно. Воронеж — суперфутбольный город. Лишать болельщиков стадиона в такой ситуации — это выстрел себе в ногу со стороны российского футбола. Воронеж, вперед! Желаю клубу остаться в премьер-лиге. Всех там люблю, это моя родина!» — сказал Косицын «СЭ».

«Факел» проведет ближайший домашний матч 5 апреля против «Ахмата». В среду, 26 марта, РФС отклонил апелляцию воронежского клуба на решение о том, что команда должна провести игру без зрителей.

(Дарик Агаларов)