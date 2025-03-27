Косицын — о расистском скандале в матче «Факел» — «Зенит»: «Семак публично не извинился, а это стоит сделать»
Стендап-комик, болельщик «Спартака» Роман Косицын поделился с «СЭ» мнением о скандальном инциденте в матче 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (0:2).
Во втором тайме встречи полузащитник питерцев Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес болельщиков воронежской команды, который он показал в ответ на расистские выкрики.
27-летнего бразильца дисквалифицировали на 2 матча (1 условно). Также КДК РФС оштрафовал «Факел» на 1 миллион рублей за поведение фанатов и принял решение о том, что команда из Воронежа проведет один домашний матч без зрителей.
«Первое, что хочется сказать: Семак публично не извинился. А это стоит сделать. Он говорил, что игрок «Факела» позволял себе расистские оскорбления, а футболист этого не делал. После такого надо извиняться. Причем Семаку это не свойственно, он интеллигентный человек.
Во-вторых, наказание для «Факела» в виде матча без зрителей — это абсурд, конечно. Воронеж — суперфутбольный город. Лишать болельщиков стадиона в такой ситуации — это выстрел себе в ногу со стороны российского футбола. Воронеж, вперед! Желаю клубу остаться в премьер-лиге. Всех там люблю, это моя родина!» — сказал Косицын «СЭ».
«Факел» проведет ближайший домашний матч 5 апреля против «Ахмата». В среду, 26 марта, РФС отклонил апелляцию воронежского клуба на решение о том, что команда должна провести игру без зрителей.
(Дарик Агаларов)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1