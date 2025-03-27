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27 марта 2025, 20:40

Косицын — о расистском скандале в матче «Факел» — «Зенит»: «Семак публично не извинился, а это стоит сделать»

Стендап-комик, болельщик «Спартака» Роман Косицын поделился с «СЭ» мнением о скандальном инциденте в матче 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (0:2).

Во втором тайме встречи полузащитник питерцев Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес болельщиков воронежской команды, который он показал в ответ на расистские выкрики.

27-летнего бразильца дисквалифицировали на 2 матча (1 условно). Также КДК РФС оштрафовал «Факел» на 1 миллион рублей за поведение фанатов и принял решение о том, что команда из Воронежа проведет один домашний матч без зрителей.

«Первое, что хочется сказать: Семак публично не извинился. А это стоит сделать. Он говорил, что игрок «Факела» позволял себе расистские оскорбления, а футболист этого не делал. После такого надо извиняться. Причем Семаку это не свойственно, он интеллигентный человек.

Во-вторых, наказание для «Факела» в виде матча без зрителей — это абсурд, конечно. Воронеж — суперфутбольный город. Лишать болельщиков стадиона в такой ситуации — это выстрел себе в ногу со стороны российского футбола. Воронеж, вперед! Желаю клубу остаться в премьер-лиге. Всех там люблю, это моя родина!» — сказал Косицын «СЭ».

«Факел» проведет ближайший домашний матч 5 апреля против «Ахмата». В среду, 26 марта, РФС отклонил апелляцию воронежского клуба на решение о том, что команда должна провести игру без зрителей.

(Дарик Агаларов)

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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